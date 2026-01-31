Машины без физической связи руля с колесами — скоро на дорогах
В Китае официально утвердили правила для систем рулевого управления нового поколения. Государственное управление по регулированию рынка опубликовало национальный стандарт под названием «Основные требования к автомобильным системам рулевого управления», который начнёт действовать с 1 июля.
Особое внимание в документе уделили технологиям steer-by-wire – системам, где рулём управляет электроника, без традиционной механической связи с колёсами. Впервые подобная регламентация стала настолько детальной и всеобъемлющей, включая как полностью электронные решения, так и гибридные системы с дополнительными электронными модулями.
В стандарте прописаны правила по функциональной безопасности, алгоритмы на случай аварийного отключения питания, вопросы передачи управления и энергии, а ещё обязательные механизмы предупреждения в моменты ухудшения работы системы. Особый приоритет отдан качеству программного обеспечения, ведь успешная работа таких систем напрямую зависит от электронных контроллеров.
Исследование TechSci Research прогнозирует рост мирового рынка подобных систем с 4,61 млрд долларов в 2025 году до 7,21 млрд долларов к 2031-му. В Китае технологии уже начали использовать в серийном производстве – первый автомобиль с этой системой стал электромобиль Nio ET9.
