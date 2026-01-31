Электрическая версия BMW M3 будет имитировать рев мотора

BMW создаст звуковой профиль для M3 с использованием рева классических моторов

Компания BMW готовит интересное решение, чтобы характерный звук её спорткаров не пропал вместе с переходом на электротягу. В скором времени новая электрическая версия культового M3 может звучать так, будто под капотом стоит бензиновый двигатель.

В свежем видеоролике, который разместил BMW Blog, продемонстрировали, как инженеры записывают звучание легендарных силовых агрегатов с помощью самых точных микрофонов. В акустическую библиотеку модели войдут рев битурбированной «шестёрки» из M4 GTS (F82), атмосферного V8 от M3 GTS (E92) а также мощный голос 5-литрового V10 из M6 (E64).

Инженеры намерены не просто воспроизводить записанные звуки через динамики. Судя по всему, их задача – создать сложный гибрид, который объединит аутентичное звучание бензиновых двигателей с обычным гулом электромоторов.

BMW M3

Премьера электрической M3 намечена на следующий год. Ожидается, что под её капотом появится батарея ёмкостью 108,7 кВт·ч и до четырёх электродвигателей. При этом, традиционные бензиновые M-модели будут выпускать как минимум до 2028 года.

«За рулем» можно читать и в MAX