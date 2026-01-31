Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Существуют ли китайские машины-миллионники?
31 января
Существуют ли китайские машины-миллионники?
Эксперт Ковалев рассказал о сроке службы...
Интерьер Tiangong 06
31 января
Эта разработка станет революцией автомобилестроении: подробности
Hongqi готовит к испытаниям первый...
Китайский автопроизводитель Changan установил «ледяной» рекорд
31 января
Китайский автопроизводитель Changan установил «ледяной» рекорд
Changan побил мировой рекорд Гиннесса, совершив...

Электрическая версия BMW M3 будет имитировать рев мотора

BMW создаст звуковой профиль для M3 с использованием рева классических моторов

Компания BMW готовит интересное решение, чтобы характерный звук её спорткаров не пропал вместе с переходом на электротягу. В скором времени новая электрическая версия культового M3 может звучать так, будто под капотом стоит бензиновый двигатель.

Рекомендуем
20 000 км с большим китайским рамником: чем он удивил

В свежем видеоролике, который разместил BMW Blog, продемонстрировали, как инженеры записывают звучание легендарных силовых агрегатов с помощью самых точных микрофонов. В акустическую библиотеку модели войдут рев битурбированной «шестёрки» из M4 GTS (F82), атмосферного V8 от M3 GTS (E92) а также мощный голос 5-литрового V10 из M6 (E64).

Инженеры намерены не просто воспроизводить записанные звуки через динамики. Судя по всему, их задача – создать сложный гибрид, который объединит аутентичное звучание бензиновых двигателей с обычным гулом электромоторов.

BMW M3
BMW M3
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Премьера электрической M3 намечена на следующий год. Ожидается, что под её капотом появится батарея ёмкостью 108,7 кВт·ч и до четырёх электродвигателей. При этом, традиционные бензиновые M-модели будут выпускать как минимум до 2028 года.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Motor1
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:BMW
Количество просмотров 20
31.01.2026 
Фото:BMW
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW 3-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв