В России появится новая версия необычного китайского внедорожника

В РФ начнутся продажи внедорожника BAW 212 T10 с укороченным кузовом

Укороченный внедорожник BAW 212 T10 может появиться на российском рынке уже во второй половине 2026 года, о чём сообщили представители компании.

Эта модель представляет собой трёхдверную версию базового BAW 212 T01, но с более компактными размерами.

Из сертификационной документации китайского Министерства промышленности и информационных технологий становится ясно, что новинка получила жёсткую крышу и укороченный кузов: длина автомобиля уменьшилась на 289 мм, а колёсная база стала короче на 290 мм.

BAW 212 T10

В итоге габариты машины составляют 4416 мм в длину, 1955 мм в ширину и 1925 мм в высоту, при колёсной базе 2570 мм.

Техническая начинка BAW 212 T10 останется схожей с базовой версией. Под капотом – 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 252 лошадиные силы, который работает в паре с автоматической трансмиссией. Привод внедорожника – полный, что обеспечивает ему хорошую проходимость и манёвренность по бездорожью.

