Чем новый российский электромобиль удивил американцев?
На страницах издания Carscoops недавно появился материал о новой машине отечественного бренда Руссо-Балт, что вызвало живой интерес у американских журналистов благодаря необычному дизайну и истории появления.
Удивительно, но этот российский электрофургон довольно сильно напоминает увеличенный вариант знаменитого Tesla Cybertruck. Между тем, авто обладает чертами китайского Weiqiao New Energy V90, хотя представители «Руссо-Балт» утверждают, что F200 – полностью их собственная разработка.
Производитель рассказал, что для создания кузова использовали нержавеющую сталь, а под капотом стоит электродвигатель на 200 лошадиных сил. Емкость аккумулятора составляет 115 кВт·ч, что позволяет проехать до 400 километров без подзарядки.
Для комфортной эксплуатации в самых разных условиях предусмотрены системы термоконтроля, которые поддерживают оптимальную температуру батареи и салона в диапазоне от -45 до +45 градусов Цельсия.
Производство модели задумано по индивидуальным заказам, стартовая цена – 6,5 миллиона рублей. Первые фургоны планируют поставить клиентам в январе 2027 года, но сертификация еще не полностью завершена.
Весомым преимуществом является грузоподъемность в одну тонну, к тому же управлять машиной сможет водитель с правами категории B. Интересно, что кузов собирается вручную с применением сварки.
История бренда «Руссо-Балт» началась еще в 1909 году, и за девять лет работы компания выпустила несколько сотен автомобилей до 1918-го. Теперь же старое имя возвращается в новой, современно электрической форме.
