Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Чем новый российский электромобиль удивил американцев?

Российский электрофургон Руссо-Балт F200 выйдет на рынок в январе 2027 года

На страницах издания Carscoops недавно появился материал о новой машине отечественного бренда Руссо-Балт, что вызвало живой интерес у американских журналистов благодаря необычному дизайну и истории появления.

Руссо-Балт F200
Руссо-Балт F200

Рекомендуем
20 000 км с большим китайским рамником: чем он удивил

Удивительно, но этот российский электрофургон довольно сильно напоминает увеличенный вариант знаменитого Tesla Cybertruck. Между тем, авто обладает чертами китайского Weiqiao New Energy V90, хотя представители «Руссо-Балт» утверждают, что F200 – полностью их собственная разработка.

Производитель рассказал, что для создания кузова использовали нержавеющую сталь, а под капотом стоит электродвигатель на 200 лошадиных сил. Емкость аккумулятора составляет 115 кВт·ч, что позволяет проехать до 400 километров без подзарядки.

Руссо-Балт F200
Руссо-Балт F200
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Для комфортной эксплуатации в самых разных условиях предусмотрены системы термоконтроля, которые поддерживают оптимальную температуру батареи и салона в диапазоне от -45 до +45 градусов Цельсия.

Рекомендуем
Инфраструктура для электромобилей в России — какой она должна быть

Производство модели задумано по индивидуальным заказам, стартовая цена – 6,5 миллиона рублей. Первые фургоны планируют поставить клиентам в январе 2027 года, но сертификация еще не полностью завершена.

Весомым преимуществом является грузоподъемность в одну тонну, к тому же управлять машиной сможет водитель с правами категории B. Интересно, что кузов собирается вручную с применением сварки.

История бренда «Руссо-Балт» началась еще в 1909 году, и за девять лет работы компания выпустила несколько сотен автомобилей до 1918-го. Теперь же старое имя возвращается в новой, современно электрической форме.

Руссо-Балт F200
Руссо-Балт F200
Руссо-Балт F200
Руссо-Балт F200
Руссо-Балт F200
Руссо-Балт F200
Руссо-Балт F200
Руссо-Балт F200
Руссо-Балт F200
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Руссо-Балт
Количество просмотров 8587
01.02.2026 
Фото:Руссо-Балт
Поделиться:
Оцените материал:
+1