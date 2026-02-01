Другой «Крузак»: новые полноприводные Тойоты появились в России

Кроссоверы Toyota Urban Cruiser продаются в России с ценами от 4,1 млн рублей

В одном из тюменских автосалонов появились кроссоверы Toyota Urban Cruiser 2026 модельного года с полным приводом.

Toyota Urban Cruiser

Судя по VIN-коду, начинающемуся на MBJ, автомобили собраны на индийском заводе и изначально предназначались для внутреннего индийского рынка.

Продавец заявляет, что в стоимость включен НДС в размере 22%, учтены таможенные платежи и оплачен коммерческий утильсбор. Кроссовер поставляется с довольно широким набором опций – кожаный салон, крупный мультимедийный дисплей, системы климат-контроля и круиз-контроля, камеры кругового обзора и светодиодные фары.

Интерьер Toyota Urban Cruiser

Стоимость такого электрокара в Тюмени равна 4,1 миллиона рублей. При этом другие компании из Москвы, Новосибирска и Краснодара предлагают привезти под заказ Toyota Urban Cruiser с бензиновым мотором и передним приводом, причём цены на них стартуют от 2,9 миллиона и доходят до 3,4 миллиона рублей.

