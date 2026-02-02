#
Полный привод и смешной расход — подробности о новом кроссовере для России

Раскрыты технические подробности о кроссовере GAC S7 в преддверии дебюта в РФ

В преддверии официального дебюта в России, который состоится 4 февраля, опубликованы подробности о кроссовере GAC S7. Под капотом автомобиля будет установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 156 лошадиных сил, дополняемый двумя электромоторами, расположенными на разных осях, суммарная отдача которых достигает 340 л.с. Привод – полный.

GAC S7
GAC S7

Емкость аккумуляторной батареи составляет 36,3 кВт·ч, что обеспечивает пробег на электротяге до 153 километров по методике NEDC. Запас хода со заправленным бензобаком объемом 50 литров достигает 867 километров. Топливная эффективность в комбинированном цикле оценена в 7 литров на 100 километров, при этом допускается использование бензина марки АИ-92. Зарядка с 30% до 80% занимает всего 18 минут, что вполне удобно для повседневного использования.

GAC S7
GAC S7

Габариты автомобиля впечатляют: длина составляет 4900 мм, а колесная база – 2880 мм. В салоне свободно разместятся пять пассажиров, а багажник может похвастаться вместимостью 720 литров в стандартной конфигурации и до 2335 литров при сложенных задних сиденьях, что выгодно выделяет модель среди конкурентов.

Производитель представит GAC S7 в трех вариантах комплектации: «Стандарт», «Элит» и «Делюкс». В России кроссовер будет соперничать с популярными гибридными моделями Li Auto L6 и Voyah Free. Ознакомиться с официальными ценами на новинку можно будет во время презентации 4 февраля.

Источник:  Китайские автомобили
Лежнин Роман
Фото:GAC
Количество просмотров 8999
02.02.2026 
Фото:GAC
