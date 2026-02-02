150 л.с. и точка! Что такое «разумная достаточность» для городской машины

Эксперт: покупателям авто важны надежность, безопасность и простота обслуживания

Автомобили становятся все мощнее, тяжелее и технологичнее.

Но в условиях городских пробок и лимитов скорости – не приближаемся ли мы к точке «разумной достаточности», когда избыточность технологий перестанет быть ценностью для массового покупателя? И кажется, что слишком «много» автомобиля нам уже не нужно. Об этом мы спросили экспертов рынка.

В ГК АвтоСпецЦентр отметили, что в городских реалиях не все функции авто действительно полезны. В мегаполисах средняя скорость на дорогах редко превышает 30-45 км/ч. Двигатели мощнее 150 л.с. почти не используются в полной мере. Для ежедневной городской эксплуатации оптимальны двигатели 1,6 л (100–130 л.с.). Они дешевле в обслуживании и достаточно динамичны в плотном дорожном потоке.

Переизбыток электроники также не всегда на пользу автовладельцу. Многие владельцы авто отключают часть умных ассистентов, например, адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, которые не особенно актуальны на городских трассах. В числе действительно эффективных для мегаполиса технологий входят системы автоматического экстренного торможения и мониторинга слепых зон, позволяющие снизить риск ДТП, ассистенты парковки.

Иван Смородин, продакт-менеджер бренда Delta:

– За последние полвека средняя мощность автомобилей в мире выросла более чем вдвое. Стремительно увеличивалось и количество электронных систем – от адаптивного круиз-контроля до комплексов распознавания дорожных знаков. Но в мегаполисах водители ежедневно проводят часы в заторах, где вся эта инженерная мощь оказывается бесполезной. Более того, технологическая насыщенность имеет свою цену, и не только в момент покупки. Это и растущая стоимость ремонта, и расходы на топливо, и амортизация, и страховые выплаты.

При этом большинство покупателей городских моделей в качестве приоритетов называют надежность, простоту обслуживания (включая предсказуемость расходов) и безопасность. Мощность и наличие продвинутых электронных ассистентов отходят на второй план в контексте будничных поездок.

Производители чутко реагируют на этот запрос. Появляются простые, лишенные излишеств модели, гибриды с акцентом на экономичность, а также услуги подписки на функции, подключаемые по необходимости, – все это становится ответом на потребности рационального потребителя.

***

В целом же, эксперты полагают, что будущее – не в отказе от технологий, а в их разумной рационализации.

Черта «разумной достаточности» не просто приближается – для значительной части рынка она уже пройдена. Многие автовладельцы уже осознали: в городе не нужен слишком мощный и «навороченный» агрегат. Будущий городской автомобиль – это не суперкомпьютер на колесах, а продуманный, экономичный и надежный помощник для ежедневных поездок.

