В России прошла массовая корректировка цен и скидок на машины

«Автостат»: во второй половине января в РФ выросли цены у авто 8 марок

Анализируя цены на новые автомобили, эксперты агентства «Автостат» отметили, что если в первую половину января 2026 года большинство производителей повысили стоимость своих моделей, то во второй половине месяца это коснулось только некоторых из них. Такое заключение получилось на основании мониторинга сайта «Цена Авто».

В период с 1 по 15 января цены поменяли 30 марок, и почти у всех произошел рост. Однако с 16 по 31 января изменения в прайсах заметили у восьми брендов, и все корректировки были в сторону увеличения стоимости.

Компания JAC подняла цены на все представленные модели, увеличив их стоимость от 35 до 75 тысяч рублей. Например, лифтбек J7 подорожал на 2,0–2,1%. Кроссоверы JS3 и JS6 стали дороже на 1,9–2,1%, минивэн RF8 прибавил в стоимости 1,5–1,6%. Пикапы T8, T8 Pro и T9 тоже выросли в цене на 1,9–2,0%.

Также все модели Lixiang (Li Auto) подорожали. Кроссовер L6 прибавил в цене от 290 до 360 тысяч рублей, что составляет 3,7–4,3%. Кроссовер L7 вырос в цене на 435 тысяч (4,3%), а L9 – на 310 тысяч (2,7%).

Бренд Hongqi увеличил цены почти на все свои автомобили, за исключением электрокроссовера E-HS9. Например, седан H5 в комплектациях Black Edition и Deluxe+ подорожал на 1,0–5,9%, а модель H9 – на 1,3–21,0%. Лифтбек H6 прибавил в цене до 9,8%, минивэн HQ9 подорожал на 1,6–2,2%. Кроссоверы HS3, HS5 и HS7 подорожали в районе 6,7–7,9%. В рублях минимальное увеличение стоимости составило 40 тысяч у версии Deluxe+ седана H5, а максимальное – более миллиона рублей у седана H9 в исполнении Executive. У остальных моделей прибавка варьировалась от 101 до 380 тысяч рублей.

Кроссоверы VGV повысили цены примерно на 1,7%. Так, вариант U70 Pro подорожал на 43,1–47,1 тысячи рублей, а U75 Plus – на 50,1–53,1 тысячи.

Exlantix тоже поднял цены: кроссовера ET – на 70 тысяч рублей (1,0%), купе ES в версии Top – на 60 тысяч (+0,9%).

Компания Evolute увеличила стоимость электрического кроссовера i-JOY – в комплектациях Business и City+ на 60 тысяч рублей (2,2% и 2,1% соответственно), а в средней City – на 50 тысяч (1,7%).

Легкие коммерческие автомобили Sollers Atlant (SF4) стали дороже на 60–74 тысячи рублей, что составляет 1,6–1,7%.

Наконец, на АВТОВАЗе цены на внедорожник Lada Niva Legend поднялись на 18 тысяч рублей, то есть примерно на 1,5–1,7%, так же увеличилась стоимость спортивной версии Lada Niva Legend Sport (+1,0%).

Стоит учитывать, что все указанные цены являются рекомендованными розничными, без учета акций, специальных предложений и опций.

