Сотни россиян столкнулись с задержками авто из КНР на таможне: что делать?

Эксперт Забелин: Как избежать проблем на таможне при заказе машины из КНР

Не так давно в Сети появилась информация о возможных сложностях, с которыми могут столкнуться россияне, заказавшие и оплатившие машины из КНР. Основатель компании E. N. Cars Евгений Забелин в разговоре с Quto подтвердил, что такая проблема существует, и предупредил, что покупатели могут остаться без своих машин на срок 6 месяцев.

Причина состоит в том, что для вывоза новой машины из КНР под видом подержанной нужно получить официальное разрешение от производителя. Если компания-поставщик не смогла договориться с заводом, то машина может быть заблокирована на китайской таможне.

Забелин заметил, что такие ситуации возникают не только на Дальнем Востоке, но и на других пограничных пунктах.

Чтобы избежать подобных проблем, россиянам следует внимательно выбирать компанию-поставщика. Небольшие частные фирмы или перекупы обычно не имеют возможности вести переговоры с китайскими автопроизводителями и не могут гарантировать получение всех необходимых разрешений.

Чтобы избежать проблем при покупке машины за рубежом, важно заранее изучить отзывы о компании, с которой вы планируете сотрудничать, а также уточнить перечень необходимых документов и проверить наличие ограничений на ввоз из конкретной страны, подытожил специалист.

