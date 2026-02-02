#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Одно движение после аварии, и ты – пешеход

Лев Воропаев: самая грубая ошибка – покинуть место аварии, даже при мелком ДТП

После ДТП действия водителя строго регламентированы законом, и любое отклонение от правил может обернуться суровым наказанием.

Рекомендуем
Цифровая сирена: полицейские машины начали «кричать» прямо в ваш смартфон

Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал юрист Лев Воропаев. По его словам, грубая и самая обидная ошибка – покинуть место происшествия, даже если столкновение кажется незначительным.

«Категорически нельзя уезжать с места ДТП, – подчеркивает эксперт. – За это нарушение грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до15 суток. Даже если авария кажется незначительной, водитель обязан дождаться оформления происшествия по установленным правилам».

Юрист напоминает, что водитель обязан остановиться, включить аварийку, выставить знак и дождаться оформления инцидента с участием сотрудников ГИБДД.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Однако закон предусматривает и более быстрый вариант – оформление Европротокола при взаимном согласии сторон. Как отмечает Воропаев, сегодня это можно сделать не только на бумаге, но и в электронном виде через приложение, связанное с порталом госуслуг. Такой формат ускоряет процесс, автоматически передает данные страховщикам и минимизирует ошибки. Главное – не сделать роковой шаг и не уехать, иначе вместо ускоренного урегулирования можно надолго потерять право садиться за руль.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 199
02.02.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0