АВТОВАЗ изменил оснащение и цену внедорожника Niva Legend

«Автостат»: отечественные внедорожники Lada Niva Legend и Niva Sport стали дороже

Свежий мониторинг рекомендованных розничных цен выявил, что внедорожники семейства Niva Legend выросли в цене.

Источник сообщает, что базовая модель Niva Legend и спортивная модификация Niva Sport 2026 года выпуска стали дороже на 18 тысяч рублей. Таким образом, «заряженная» версия подорожала на 1%, а обычная Нива – на 1,5-1,7% от прежней цены, и теперь цены на отечественный внедорожник стартуют с 1 099 000 рублей. Как добавляет «Автопоток», обновление прайсов вызвано изменениями в оснащении модели.

Уточняется, что Нива получила модуль ЭРА-ГЛОНАСС с автоматическим вызовом вместо прежнего, имевшего лишь ручной вызов, а также боковую подушку безопасности, необходимую для работы этого модуля. В 2026 году АВТОВАЗ уже повышал цены на Niva Legend – в начале января дельта с прежней ценой составила около 2%.

Источник:  Автостат
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 11443
02.02.2026 
Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+97