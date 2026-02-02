АВТОВАЗ изменил оснащение и цену внедорожника Niva Legend
Свежий мониторинг рекомендованных розничных цен выявил, что внедорожники семейства Niva Legend выросли в цене.
Источник сообщает, что базовая модель Niva Legend и спортивная модификация Niva Sport 2026 года выпуска стали дороже на 18 тысяч рублей. Таким образом, «заряженная» версия подорожала на 1%, а обычная Нива – на 1,5-1,7% от прежней цены, и теперь цены на отечественный внедорожник стартуют с 1 099 000 рублей. Как добавляет «Автопоток», обновление прайсов вызвано изменениями в оснащении модели.
Уточняется, что Нива получила модуль ЭРА-ГЛОНАСС с автоматическим вызовом вместо прежнего, имевшего лишь ручной вызов, а также боковую подушку безопасности, необходимую для работы этого модуля. В 2026 году АВТОВАЗ уже повышал цены на Niva Legend – в начале января дельта с прежней ценой составила около 2%.
