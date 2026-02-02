Российский бренд обновляет две модели — полный привод уже доступен!

Марка Evolute рассказала об обновлениях кроссоверов i-Space и i-Sky в 2026 году

Базирующийся в Липецке бренд Evolute рассказал о новинках 2026 года. Первой из них стала полноприводная версия Evolute i-Space.

Гибридный кроссовер Evolute i-Space с системой полного привода уже доступен для покупки у официальных дилеров, сообщает источник со ссылкой на пресс-службу компании. Уточняется, что полноприводные машины идут исключительно в высокой комплектации и в пятиместной версии. Они оснащаются силовой установкой с дополнительным электромотором на задней оси.

Evolute i-Space

Суммарная отдача такой силовой установки составляет 367 л.с. и 470 Нм, а паспортный разгон до «сотни» у полноприводной версии – 7,1 секунды. Расход топлива – 5,6 л на 100 км, а суммарный запас хода заявлен на уровне 1000 км по циклу WLTC. В пресс-службе отмечают, что i-Space комплектуется расширенным «зимним пакетом», включающим обогрев форсунок стеклоомывателя, обогрев и вентиляцию сидений первого и второго рядов, а также обогрев рулевого колеса.

Если брать цены по госпрограмме (в случае с электромобилями доступной всем) при покупке в кредит, то полноприводный i-Space 4х4 стоит от 2 865 000 рублей, тогда как переднеприводный – от 2 560 000 рублей.

i-Sky

Кроме того, в 2026 году планируется обновление полностью электрического кроссовера i-Sky, но детального перечня нововведений пока нет.

Напомним, что оба кроссовера выпускаются липецким предприятием «Моторинвест». Обе модели – переименованные Dongfeng: гибридный i-Space – это Forthing Thunder, а «электричка» i-Sky – Dongfeng Fengon E5 (Landian E5).