#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Немецкое качество: надежный дизельный пикап можно найти на вторичке за 2,8 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать хороший Volkswagen Amarok с пробегом

Пока самый доступный новый пикап на рынке – это Sollers ST6, чья цена начинается от 2,6 млн рублей.

Однако для тех, кто ищет более статусную и проверенную временем технику, существует интересная альтернатива с пробегом – обновленный Volkswagen Amarok 2017-2018 годов выпуска. На что же стоит обратить особое внимание, чтобы не купить проблемный экземпляр?

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– С большой долей вероятности под капотом будет двухлитровый дизель мощностью 180 л.с. двух типов – CNEA и CSHA. Первый мотор ставился вместе с механической коробкой, второй – с автоматом. Общего у них много, но и некоторые отличия в конструкции имеются. К общим слабым местам стоит отнести боязнь двигателя к перегреву. Если не следить за состоянием радиаторов, при малейшем перегреве трескается ГБЦ.

У модификации для механических коробок масляный насос приводится ремнем, а у версии CSHA – более надежное решение с шестигранником. При пробегах под 200 тысяч км нужно внимательно осмотреть турбину и ее патрубки на предмет течей масла. Нередко турбина начинает гнать масло во впускной патрубок.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Трансмиссия, в целом, надежна, но требует внимания. Автоматическая коробка передач ZF 8HP, известная своей живучестью, очень требовательна к регулярной замене масла. Пренебрежение этим правилом ведет к быстрому износу гидротрансформатора и засорению соленоидов.

Рекомендуем
Атмосферник 150 л.с. и 4x4 — этот надежный японский кроссовер можно купить в РФ от 1,8 млн рублей

В салоне стоит убедиться в исправности климатической установки, так как моторчик отопителя и компрессор кондиционера не отличаются большим ресурсом.

Ходовая часть Amarok славится прочностью, но перед покупкой нужно прислушаться к гулу ступичных подшипников и оценить состояние задних рессор, которые часто страдают от перегрузок.

О двух других пикапах по цене нового ST6 читайте в этом материале.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Volkswcagen
Количество просмотров 261
03.02.2026 
Фото:Volkswcagen
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Amarok (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Amarok  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Комфортный автомобиль, почти легковой. Если сесть в него с завязанными глазами и потом их открыть, то не сразу поймёшь, что находишься в пикапе. Очень экономичный, с хорошей управляемостью. Тёплый зимой, но только при наличии автономки, т.к. при температурах ниже минус 40 двигатель в движении сильно охлаждается (примерно до 65 град. С). Очень экономичный дизель. При аккуратной езде на одном баке можно проехать 1000 км.
Недостатки:
Слишком легковой, пикап 4*4 - белошвейка. Тяжёлое бездорожье не для него, часто приходится менять элементы подвески. Внедорожные зубастые шины тоже не для него: сайлент-блоки и рычаги подвески станут расходными материалами. Топливная аппаратура очень чувствительна к качеству топлива. Большой минус - отсутствие клавишей механической блокировки замков дверей, только электрическая. Так что если сел АКБ, машину вы не замкнёте.
Комментарий:
На фирме 8 Амароков. Машина не создана лазить по грязи. Её удел - отечественные дороги с непредсказуемым качеством. При установке дополнительных обвесов, больших дисков колёс можно хорошо покрасоваться среди знакомых. Машина для пикников и, может быть, коттеджных посёлков.
+3