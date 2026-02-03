Немецкое качество: надежный дизельный пикап можно найти на вторичке за 2,8 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать хороший Volkswagen Amarok с пробегом

Пока самый доступный новый пикап на рынке – это Sollers ST6, чья цена начинается от 2,6 млн рублей.

Однако для тех, кто ищет более статусную и проверенную временем технику, существует интересная альтернатива с пробегом – обновленный Volkswagen Amarok 2017-2018 годов выпуска. На что же стоит обратить особое внимание, чтобы не купить проблемный экземпляр?

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– С большой долей вероятности под капотом будет двухлитровый дизель мощностью 180 л.с. двух типов – CNEA и CSHA. Первый мотор ставился вместе с механической коробкой, второй – с автоматом. Общего у них много, но и некоторые отличия в конструкции имеются. К общим слабым местам стоит отнести боязнь двигателя к перегреву. Если не следить за состоянием радиаторов, при малейшем перегреве трескается ГБЦ.

У модификации для механических коробок масляный насос приводится ремнем, а у версии CSHA – более надежное решение с шестигранником. При пробегах под 200 тысяч км нужно внимательно осмотреть турбину и ее патрубки на предмет течей масла. Нередко турбина начинает гнать масло во впускной патрубок.

Трансмиссия, в целом, надежна, но требует внимания. Автоматическая коробка передач ZF 8HP, известная своей живучестью, очень требовательна к регулярной замене масла. Пренебрежение этим правилом ведет к быстрому износу гидротрансформатора и засорению соленоидов.

В салоне стоит убедиться в исправности климатической установки, так как моторчик отопителя и компрессор кондиционера не отличаются большим ресурсом.

Ходовая часть Amarok славится прочностью, но перед покупкой нужно прислушаться к гулу ступичных подшипников и оценить состояние задних рессор, которые часто страдают от перегрузок.

О двух других пикапах по цене нового ST6 читайте в этом материале.

