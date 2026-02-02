Какие водительские права перестали действовать с 1 февраля

МВД России предупреждает о штрафах до ₽15 тысяч за просроченные удостоверения

Водительские права, срок действия которых закончился с 1 февраля 2023 года и был автоматически продлен, становятся недействительными с 1 февраля, водителям за их использование грозит до 15 тыс. рублей штрафа.

В пресс-центре МВД РФ пояснили, что «было продлено на три года действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают либо истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года».

В 2025 году завершился период автоматического продления водительских удостоверений. Соответственно, права, срок действия которых закончился с 1 февраля 2023 года и автоматически был продлен, необходимо заменить, так как они станут недействительными на всей территории РФ.

Водителям, управляющим автомобилем с недействительными правами, грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Выдача прав взамен ранее выданных производится без сдачи экзаменов. Заявителю нужно представить паспорт. Также необходимо медицинское заключение об отсутствии противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами, а также российское национальное водительское удостоверение.

