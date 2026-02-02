Раскрыт эффективный метод, которым пользуются китайцы на авторынке в РФ

#
В российском автомобильном секторе всё активнее проявляется влияние Китая, где производители выходят на рынок быстро, а уже потом подстраиваются под местные реалии. Об этом в интервью сообщил Андрей Коган – глава комитета по работе с Китаем в Ассоциации экспортеров и импортеров и владелец компании «ВсеИзКитая».

Коган объяснил, что с первого взгляда кажется, будто китайские предприятия удачно и продуманно завоевывают позиции. Однако в реальности им зачастую удается занять место в сегменте быстрее, чем разобраться во всех тонкостях. Приспособление к ожиданиям покупателей, а также к климатическим, техническим и сервисным условиям наступает с ощутимой задержкой. Такая стратегия – не результат ошибок, а особенность того, как китайский бизнес привык действовать: сначала захватить нишу, а уже потом детально изучать рынок.

Этот метод зарекомендовал себя в КНР, где автопром постоянно работает под сильным давлением конкуренции. Но на зарубежных рынках подобный подход вызывает сбои. Автомобили появляются в продаже быстро, но часто не учитывают важные местные факторы – качество топлива, требования к надежности и другие.

При этом системы обслуживания и поставки запчастей устанавливаются уже после того, как люди начинают пользоваться техникой.

Несмотря на это, по словам эксперта, автопроизводители из Китая активно следят за ситуацией, обрабатывают отзывы клиентов и оперативно внедряют изменения для улучшения качества продуктов.

Ранее «За рулем» сообщал, что сборка автомобилей новой марки началась в России.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:MAXIM SHIPENKOV
02.02.2026 
Фото:MAXIM SHIPENKOV
0