Глобальный спад и российский рост: почему авторынок РФ идет против тренда

Эксперт Целиков: Почему продажи BMW и Audi растут в РФ, несмотря на мировой спад

На фоне общего снижения мировых продаж немецких премиальных автомобилей, таких как BMW, Mercedes-Benz, Audi и Porsche, в России наблюдается заметный рост спроса на эти марки, сообщил автоэксперт Сергей Целиков. Российский рынок в прошлом году, несмотря на спад в мире, поднял продажи в этом сегменте на 16%, и это при том, что доля РФ в глобальных продажах «немецкой четверки» очень невелика – всего 0,56%.

Резкие перемены в правилах утильсбора, которые начали действовать с 1 декабря прошлого года, сильно ударили именно по автомобилям премиального сегмента с мощными моторами (более 160 лошадиных сил), поэтому эксперты ожидают снижения продаж в России в этом году.

Тем не менее, результаты 2025 года показывают уверенный рост продаж в России по таким маркам:

  • BMW – 16 742 машины, на 42% больше, чем в 2024-м;
  • Mercedes-Benz – 9430 автомобилей, рост на 35%;
  • Audi – 4556 штук, плюс 43%;
  • Porsche – 2325 авто, плюс 12%.
Если взглянуть на глобальный рынок, то ситуация с продажами этих брендов совсем иная. BMW в 2025 году продала 2,17 млн автомобилей, потеряв 1,4% по сравнению с предыдущим годом. Mercedes-Benz продемонстрировал уменьшение продаж на 9%, с общим результатом 1,8 млн авто. Porsche снизил продажи почти на 10%, реализовав около 280 тыс. машин.

Таким образом, на фоне общемирового кризиса премиальных брендов в России пока сохраняется устойчивый рост – хотя новый налог и другие факторы могут изменить ситуацию в ближайшем будущем.

Ранее «За рулем» сообщал, что сборка автомобилей новой марки началась в России.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
03.02.2026 
0