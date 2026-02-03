Глобальный спад и российский рост: почему авторынок РФ идет против тренда
На фоне общего снижения мировых продаж немецких премиальных автомобилей, таких как BMW, Mercedes-Benz, Audi и Porsche, в России наблюдается заметный рост спроса на эти марки, сообщил автоэксперт Сергей Целиков. Российский рынок в прошлом году, несмотря на спад в мире, поднял продажи в этом сегменте на 16%, и это при том, что доля РФ в глобальных продажах «немецкой четверки» очень невелика – всего 0,56%.
Резкие перемены в правилах утильсбора, которые начали действовать с 1 декабря прошлого года, сильно ударили именно по автомобилям премиального сегмента с мощными моторами (более 160 лошадиных сил), поэтому эксперты ожидают снижения продаж в России в этом году.
Тем не менее, результаты 2025 года показывают уверенный рост продаж в России по таким маркам:
- BMW – 16 742 машины, на 42% больше, чем в 2024-м;
- Mercedes-Benz – 9430 автомобилей, рост на 35%;
- Audi – 4556 штук, плюс 43%;
- Porsche – 2325 авто, плюс 12%.
Если взглянуть на глобальный рынок, то ситуация с продажами этих брендов совсем иная. BMW в 2025 году продала 2,17 млн автомобилей, потеряв 1,4% по сравнению с предыдущим годом. Mercedes-Benz продемонстрировал уменьшение продаж на 9%, с общим результатом 1,8 млн авто. Porsche снизил продажи почти на 10%, реализовав около 280 тыс. машин.
Таким образом, на фоне общемирового кризиса премиальных брендов в России пока сохраняется устойчивый рост – хотя новый налог и другие факторы могут изменить ситуацию в ближайшем будущем.
Ранее «За рулем» сообщал, что сборка автомобилей новой марки началась в России.
