#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Предлагаемая новая схема выплат после ДТП таит риски

Новая схема выплат по ОСАГО может оставить пострадавших в ДТП ни с чем

Депутаты Госдумы предлагают изменить правила выплат по ОСАГО, обязав страховые компании взыскивать деньги напрямую с виновников аварий в отягчающих обстоятельствах, таких как состояние опьянения или умысел.

Рекомендуем
Камеры полностью готовы к проверке ОСАГО у водителей

Однако, как предупреждает в интервью изданию Pravda.Ru автоэксперт Егор Васильев, эта внешне логичная инициатива на практике грозит новыми проблемами для водителей.

По словам Васильева, действующее законодательство уже сейчас теоретически позволяет взыскать весь ущерб с виновника, но эта процедура крайне сложна. Потерпевшие вынуждены сами идти в суд, где их ждут месяцы разбирательств, высокие судебные издержки и оплата услуг адвокатов, при этом положительный исход дела не гарантирован. В результате получить полную компенсацию удается далеко не всегда.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Эксперт отмечает, что передача этой функции страховщикам, обладающим штатом юристов и опытом, выглядит разумным шагом. Но вопрос в том, что в итоге получит потерпевший: будет ли выплата полной, или компенсация останется формальной? «Особенно непонятно, как это будет работать, если у виновника ДТП нет страховки – ведь именно такие случаи чаще всего создают проблемы», - подчеркивает Васильев.

Рекомендуем
Власти РФ предложили решение проблемы со страховкой в такси

Таким образом, новая схема, призванная усилить ответственность водителей, требует предельно детальной проработки. Без четкого механизма и гарантий для потерпевших законопроект рискует остаться формальностью, так и не решив главную задачу, когда недобросовестные водители, находившиеся в состоянии опьянения или сбежавшие с места аварии, сами должны нести финансовую ответственность за свои действия, даже при наличии действующего ОСАГО. А страховым компаниям не придется распределять эти убытки среди всех остальных водителей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 232
03.02.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0