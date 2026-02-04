#
Новая мощная Веста — когда ждать у дилеров?

RCI News: отгрузка товарных машин Lada Vesta Sport дилерам начнется весной

В апреле 2026 года дилеры бренда Lada начнут получать товарные автомобили Vesta Sport, сообщает источник со ссылкой на собственные инсайдерские данные.

АВТОВАЗ показал самую мощную Ладу — старт в 2026 году

Уточняется, что под капотом заряженной версии будет форсированный атмосферник 1.8 Evo, развивающий 145 л.с. и 184 Нм и агрегатированный с 6-ступенчатой МКП. По данным источника, разгон до 100 км/ч у новой версии спортивной Весты будет занимать 10 секунд. Ориентировочная цена новинки – 2,6-2,7 млн рублей. Заметим, что до настоящего момента в СМИ часто мелькали перспективные спортуниверсалы, коих ранее в гамме у АВТОВАЗа не было.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Дорестайлинговая Vesta Sport выпускалась в 2018-2021 годах исключительно в кузове седан. Но в январе 2026-го на итоговой пресс-конференции АВТОВАЗа был показан серо-голубой универсал, а на последующей Гонке чемпионов – «спорт-вагон» в красном цвете (см. галерею под публикацией), а также обновленный седан в таком же колере. По данным источника, эти красные машины – из первой партии, собранной еще летом 2025 года.

Источник:  RCI News
Иннокентий Кишкурно
04.02.2026 
