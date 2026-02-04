Новая мощная Веста — когда ждать у дилеров?

RCI News: отгрузка товарных машин Lada Vesta Sport дилерам начнется весной

В апреле 2026 года дилеры бренда Lada начнут получать товарные автомобили Vesta Sport, сообщает источник со ссылкой на собственные инсайдерские данные.

Уточняется, что под капотом заряженной версии будет форсированный атмосферник 1.8 Evo, развивающий 145 л.с. и 184 Нм и агрегатированный с 6-ступенчатой МКП. По данным источника, разгон до 100 км/ч у новой версии спортивной Весты будет занимать 10 секунд. Ориентировочная цена новинки – 2,6-2,7 млн рублей. Заметим, что до настоящего момента в СМИ часто мелькали перспективные спортуниверсалы, коих ранее в гамме у АВТОВАЗа не было.

Дорестайлинговая Vesta Sport выпускалась в 2018-2021 годах исключительно в кузове седан. Но в январе 2026-го на итоговой пресс-конференции АВТОВАЗа был показан серо-голубой универсал, а на последующей Гонке чемпионов – «спорт-вагон» в красном цвете (см. галерею под публикацией), а также обновленный седан в таком же колере. По данным источника, эти красные машины – из первой партии, собранной еще летом 2025 года.

