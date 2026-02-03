Новые Hyundai по-прежнему можно купить в РФ: модели и цены

Hyundai Palisade за 9,8 млн рублей: цены на новые модели Hyundai в России

Новые автомобили Hyundai по-прежнему доступны в российских автосалонах, хотя сам корейский автопроизводитель давно свернул здесь свою деятельность.

Завод в Санкт-Петербурге был продан, но это не помешало дилерам организовать поставки машин напрямую. Речь идёт не о переименованных моделях вроде Solaris, а о полноценных «корейцах», которые завозят по схеме параллельного импорта.

Какие модели можно найти и сколько они стоят

Чаще всего в шоу-румах встречается большой кроссовер Palisade, обычно в топовой комплектации Caligraphy. За ценник от 9,8 млн рублей покупатель получает машину с 2,5-литровым мотором на 281 л. с., полным приводом, восьмиступенчатым автоматом, премиальной аудиосистемой и полным набором ассистентов водителя.

Не менее популярен и Santa Fe пятого поколения. Версия Connoisseur Ultra с двухлитровым двигателем (247 л. с.), полным приводом и автоматом обойдется минимум в 6 млн рублей. В списке оборудования – проекционный дисплей, камера кругового обзора и дистанционный запуск двигателя. При желании можно найти и предыдущее, четвертое поколение модели после рестайлинга, например, в модификации Prime. Такой вариант с дизелем 2.2 л (177 л. с.) и восьмиступенчатым автоматом предлагают от 8,47 млн рублей.

Минивэн Staria 2025 модельного года тоже есть в наличии, причем в основном в семиместном исполнении, хотя бывают и более вместительные версии. Цена начинается от 4,7 млн рублей за автомобиль с бензиновым двухлитровым двигателем (150 л. с.) и шестиступенчатым автоматом.

А вот седан Lafesta – гость достаточно редкий. Эта модель, которая занимает нишу между Elantra и Sonata, собирается в Китае и привозится оттуда. За 3,3 млн рублей предлагают переднеприводную версию с 1,5-литровым турбомотором (200 л. с.), семиступенчатым роботом, цифровой приборкой и адаптивным круиз-контролем.

Напомним, Hyundai заморозила бизнес в России в 2022 году. В 2024-м её завод в Петербурге был продан компании «Арт-Финанс» (входит в AGR Automotive Group) всего за 10 тысяч рублей. Теперь на этих мощностях выпускают автомобили под маркой Solaris – это перелицованные модели Hyundai и Kia.

