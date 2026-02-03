Экология
Каким будет большой трехрядный гибридный кроссовер: его ждут в РФ

В Китае анонсирован новый гибридный внедорожник от Wey

Марка Wey, входящая в состав Great Wall Motor, анонсировала выпуск нового полноразмерного подключаемого гибридного внедорожника V9X на рынке КНР, а также поделилась тизерами машины. Она станет первой в линейке, созданной на модульной архитектуре GWM One (Guiyuan).

Длина кузова внедорожника составляет более 5,3 метра, что делает его одним из самых крупных представителей своего класса. На изображениях заметны две тонкие светодиодные полосы ходовых огней с подсвеченным логотипом Wey между ними, традиционные дверные ручки, датчик LiDAR на крыше и единый задний фонарь.

Wey V9X представляет собой 6-местный подключаемый гибрид, оснащенный 2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и двумя электромоторами. Разгон до 100 км/ч занимает 4,4 секунды. Запас хода на электротяге – 400 км.

Ожидается, что марка подаст заявку на получение лицензии на продажу в КНР в ближайшее время. Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) озвучит основные характеристики автомобиля и опубликует фотографии в ходе этого процесса. Вероятно, что V9X появится в каталоге MIIT уже в этом месяце.

По информации CarNewsChina, массовый выпуск V9X начнется в марте 2026 года. Вероятно, что производство автомобиля будет приурочено к Пекинскому автосалону, который пройдет в конце апреля 2026 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную раннюю Волгу с заводским автоматом продают в России.

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
Фото:Wey
03.02.2026 
