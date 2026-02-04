Что такое «зарядная тревожность» владельцев электрокаров и как с ней борются

Электромобилей в РФ пока мало, но зарядных станций становится все больше

Каждому владельцу электрокара знаком страх оказаться с разряженной батареей без возможности пополнить заряд.

Он обостряется во время дальних поездок, когда водитель сомневается, хватит ли заряда добраться до следующей станции, особенно на трассах со слаборазвитой сетью.

Между тем, в России формируется рынок зарядных станций для электромобилей, и он растет быстрее, чем увеличивается количество самих машин.

По данным компаний «Росатома», которые занимаются производством и эксплуатацией электрозарядных станций (ЭЗС), инфраструктура создается с расчетом на перспективу. Хотя текущая загрузка станций в среднем по стране невысока и составляет около 6%, что определяет длительный срок окупаемости проектов, развертывание сети электрозарядок продолжается.

Развитие сдерживают медленный рост парка электрокаров, высокие затраты на подключение к электросетям и бюрократические сложности. Однако спрос на зарядку уже ощутим, особенно в крупных городах. Например, в Москве за лето 2025 года количество сессий на станциях «Росатом Сети зарядных станций» выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Популярность набирают мощные станции на 150 кВт, а в 2025 году на российском рынке появились установки мощностью до 320 кВт.

Что нужно для развития электромобильности?

По словам гендиректора «Росатом Сети зарядных станций» Валерия Маркелова, для создания полноценной экосистемы электротранспорта необходимо двигаться по трем направлениям: обеспечение доступности электрических машин, развитие инфраструктуры для устранения «зарядной тревожности» и последовательная господдержка.

Последняя особенно важна на старте. По оценкам экспертов, необходимость в прямых субсидиях отпадет, когда загрузка станций достигнет 15-20%, и тогда бизнес станет безубыточным.

