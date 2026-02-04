Как сделать электрокары дешевыми? Решение найдено

Эксперты: дешевые твердотельные АКБ снизят цены на электрокары

Пока в России критикуют электрокары за низкую емкость аккумуляторов в холода, мировой рынок делает решительный шаг к решению этой проблемы.

На сцену выходят твердотельные батареи (ТТБ), и первые серийные продукты с ними уже анонсированы. Как отмечают эксперты Pravda.Ru, это может кардинально изменить правила игры, приблизив эру по-настоящему доступных и устойчивых к морозам электромобилей.

Первой о старте серийного производства таких батарей заявила Китайская компания Heyuan Lithium Innovation (Hylic), запустившая первую линию. Вслед за ней другие китайские гиганты, включая SAIC и GAC, активно тестируют и готовят собственные ТТБ к массовому выпуску в ближайшие годы.

Однако самый неожиданный прорыв совершила Финляндия. Местная компания Verge уже начала оснащать свои серийные электромотоциклы Verge TS Pro и TS Ultra твердотельными аккумуляторами от Donut Lab. Преимущества новинки – запас хода до 600 км, сверхбыстрая зарядка и, что особенно важно, сохранение 99% энергии даже при экстремальных морозах до -30°С.

Принципиально и то, что финны заявляют об использовании доступных материалов, что снижает стоимость их батарей по сравнению с обычными литиевыми.

Внедрение ТТБ ведет к значительному снижению цен как на сами аккумуляторы, так и в конечном счете на электромобили, делая их практичным выбором для потребителей по всему миру, включая регионы с суровым климатом.

