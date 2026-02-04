#
>
Чем грозит россиянам запрет КНР экспорта новых машин под видом б/у

Эксперт Иванов рассказал, как новые правила экспорта авто из КНР скажутся на РФ

С 1 января 2026 года КНР ввела новые ограничения на экспорт машин. Под запрет фактически попала распространенная схема вывоза новых машин под видом бэушных – именно она обеспечивала большую часть поставок в РФ по параллельному импорту.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов рассказал, как новые правила отразятся на авторынке РФ.

Комментарий эксперта

Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании:

– На данный момент мы ждем первую партию автомобилей от наших экспортных партнеров. Мы получили гарантии, что машины придут в срок. Немного затягивается процесс, но не из-за нововведений в законодательную базу КНР, а из-за наступающего Нового года в Китае.

На данный момент исходим из того, что изменений в сроках и логистике не будет, все останется по-прежнему. Что касается цены, то она незначительно поднимется, в пределах 15-20 тысяч рублей. Но это не та сумма, которая может изменить решение о покупке автомобиля клиента.

По словам специалиста, реальная обкатка новых поставок пройдет в конце февраля – начале марта, когда придут первые партии. Поэтому пока можно сказать, что мы не видим заградительных проблем в связи с изменением правил вывоза новых машин из КНР, заметил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что будет с продажами китайских авто в 2026 году.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
04.02.2026 
