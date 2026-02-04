Экология
12 февраля
12 февраля
В РФ появились свежие «японцы», попадающие под льготный утильсбор

В РФ дилеры предлагают Mazda CX-5 2026 года по цене от 3,5 млн рублей

Сейчас в РФ к заказу доступны кроссоверы Mazda CX-5. И, что важно, эта модель подходит под льготные ставки утильсбора. Машина из Китая под заказ с уплатой всех сборов и налогов обойдется в 3,5 млн рублей. Это будет кроссовер с 2-литровым бензиновым двигателем, автоматом и передним приводом.

Стоит уточнить: мощность двигателя составляет 155 л. с. Напомним, что повышенные ставки по утильсбору, которые делают поставки авто экономически нецелесообразными в некоторых случаях, действуют на машины мощностью более 160 л. с.

Также отдельные дилеры предлагают доставить Mazda CX-5 2026 года из ЕС, и это уже новое поколение, дебютировавшее летом 2025 года. Имеет значение, что там предложены «малосильные» версии с атмосферником 2,5 литра (141 л. с.) и стартер-генератором, цена под ключ будет намного выше – примерно 5,3-5,4 млн рублей.

Mazda CX-5
Mazda CX-5
Ранее «За рулем» сообщал, что будет с продажами китайских авто в 2026 году.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Mazda
04.02.2026 
Фото:Mazda
