Volkswagen рассказал о своей новой модели

Компания Volkswagen начнет выпуск нового пикапа Tukan в 2027 году

Модель, которая разрабатывалась для рынка Южной Америки, станет частью масштабного плана по запуску 21 нового продукта в регионе к 2028 году.

На единственном изображении можно увидеть компактные размеры Volkswagen Tukan, короткий кузов, пластиковые дуги безопасности, переходящие в рейлинги на крыше, затемненную стойку кузова с надписью Tukan, а также пластиковые расширители арок и черные дверные ручки.

Одним из фирменных цветов для запуска модели станет «канареечный желтый» (Canary Yellow). Подробные технические характеристики, комплектации и точные даты выхода пикапа Tukan на рынок пока не сообщаются. Volkswagen начнет производство нового пикапа Tukan в 2027 году.

Volkswagen Tukan
Volkswagen Tukan
Источник:  Carscoops
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 517
04.02.2026 
Фото:Carscoops
0