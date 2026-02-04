Volkswagen рассказал о своей новой модели

Компания Volkswagen начнет выпуск нового пикапа Tukan в 2027 году

Модель, которая разрабатывалась для рынка Южной Америки, станет частью масштабного плана по запуску 21 нового продукта в регионе к 2028 году.

На единственном изображении можно увидеть компактные размеры Volkswagen Tukan, короткий кузов, пластиковые дуги безопасности, переходящие в рейлинги на крыше, затемненную стойку кузова с надписью Tukan, а также пластиковые расширители арок и черные дверные ручки.

Одним из фирменных цветов для запуска модели станет «канареечный желтый» (Canary Yellow). Подробные технические характеристики, комплектации и точные даты выхода пикапа Tukan на рынок пока не сообщаются. Volkswagen начнет производство нового пикапа Tukan в 2027 году.

Volkswagen Tukan

Ранее «За рулем» сообщал, что будет с продажами китайских авто в 2026 году.

