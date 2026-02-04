Надежный доступный семейный минивэн с атмосферником вышел в продажу

В РФ начались продажи семиместных компактвэнов Suzuki Ertiga по цене от 2,1 млн рублей

Семиместный компактвэн Suzuki Ertiga, официально представленный на рынках Азии, Африки и Южной Америки, продолжают везти в Россию по альтернативным каналам. Сейчас этот автомобиль в РФ можно купить как из наличия, так и под заказ по цене от 2,1 млн рублей.

Так, самые низкие цены на покупку нового Suzuki Ertiga – в Москве, Омске и Воронеже. В столице с учетом льготного утильсбора за 2 090 000 рублей доставят компактвэн в комплектации GLX, которая в числе прочего включает в себя кожаный мультируль, медиасистему с сенсорным дисплеем, климат-контроль, круиз-контроль и прочее.

В Омске автомобиль в том же исполнении готовы доставить за 2 098 000 рублей, а в Воронеже его оценили ровно в 2 100 000 рублей. За 2 149 000 рублей новый Ertiga можно заказать в Краснодаре, за 2 345 000 рублей – в Новосибирске, за 2 440 000 рублей – во Владивостоке и за 2 570 000 рублей – в Перми.

Несколько машин продаются из наличия. Так, в Уфе и Тюмени такой компактвэн доступен за 2 599 000 рублей, а крупный дилер из Нижнего Новгорода привез на продажу автомобиль бордового цвета, который при аналогичном оснащении обойдется в 2 999 000 рублей без учета скидок за трейд-ин и кредит.

Suzuki Ertiga

Все предлагаемые Suzuki Ertiga произведены в Индии. Под капотом у них 1,5-литровый 101-сильный бензиновый атмосферник с цепным приводом ГРМ и классический 6-ступенчатый автомат. Привод передний, а заявленный в паспорте дорожный просвет равен «кроссоверным» 185 миллиметрам.

Suzuki Ertiga

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что будет с продажами китайских авто в 2026 году.