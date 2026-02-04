Начался выпуск уникального автомобиля-авианосца

Xpeng начала в КНР выпуск минивэна, вместе с которым идет летательный аппарат

Китайская компания Xpeng организовала на новом предприятии в КНР производство 6-колесного минивэна, в комплекте с которым идет летательный аппарат. Первые поставки клиентам намечены на конец 2026 года, цена составит около 2 млн юаней (около 22 млн рублей).

Xpeng Land Aircraft Carrier

Предсерийный прототип «автомобиля-авианосца» презентовали на автосалоне в Шанхае весной 2025 года. Трехосная машина называется Land Aircraft Carrier, в задней ее части располагается отсек для летательного аппарата с электрической силовой установкой и вертикальными взлетом и посадкой (eVTOL).

Длина фургона равна 5,5 м, ширина и высота – по 2 м. Сообщается, что он работает на 800-вольтовой электрической системе и имеет гибридную силовую установку, которая позволяет проехать 1000 км без подзарядки и дозаправки. Летательный аппарат сделан, в основном, из карбона и имеет шесть роторов. Уточняется, что eVTOL получил в Китае сертификат летной годности.

Xpeng Land Aircraft Carrier

Первоначально Xpeng планирует собирать на заводе в Гуанчжоу 5 тыс. фургонов и летательных аппаратов в год, а позже довести объем производства до 10 тыс. единиц в год.

Ранее «За рулем» сообщал, что будет с продажами китайских авто в 2026 году.

«За рулем» можно читать и в Телеграм