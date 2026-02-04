Надежный седан знакомого бренда с АКП появился в продаже: называем цены

В РФ начались продажи седанов Volkswagen Lavida XR по цене от 1,43 млн рублей

Импортные автомобили порой оказываются выгоднее отечественных, даже с учётом всех последних изменений в правилах утильсбора. К примеру, седан Volkswagen Lavida XR, который можно заказать через классифайды, в некоторых случаях обходится заметно дешевле, чем новая Lada Vesta.

Volkswagen Lavida XR

Самые низкие цены на этот китайский седан – во Владивостоке. Местная компания готова привезти машину под заказ за 1,43 млн рублей. По фотографиям видно, что даже в такой версии есть цифровая приборка, сенсорный экран медиасистемы, кондиционер и литые диски. Есть и мультифункциональный руль, но с пластиковым ободом.

Во Владивостоке выставлено около десятка таких машин, причем даже у самых дорогих, за 2,03 млн рублей, опций негусто. На фото не видно климат-контроля, системы бесключевого доступа или кнопки старта двигателя – всё это обычно встречается в более дорогих классах.

В других городах цены выше. В Чебоксарах просят 1,8 млн, в Иркутске – 1,82 млн. Столичные дилеры оценили Lavida XR почти в 1,9 млн рублей. В Благовещенске и Ижевске минимальная цена начинается от 1,9 млн, а в Новосибирске и Симферополе – 1,93 и 1,94 млн соответственно.

Интерьер Volkswagen Lavida XR

Под капотом у всех привозных Lavida XR один и тот же двигатель. Это 1,5-литровый бензиновый агрегат EA211, развивающий 110 лошадиных сил. По сути, он очень похож на прежний 1,6-литровый мотор, который ставили на Volkswagen и Skoda российской сборки. Работает этот двигатель в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

