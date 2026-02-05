Зимние сугробы на парковках не отменяют ПДД: за это нарушение легко прилетит штраф

Мособлдума напомнила водителям о запрете парковки на тротуарах

В Московской области водителям напомнили о строгом запрете парковки на тротуарах, даже если парковочные места замело снегом.

Как подчеркнул член комитета Мособлдумы по имущественным отношениям Михаил Ждан, обильные снегопады этой зимой не являются оправданием для подобных нарушений.

Депутат отметил, что тротуары созданы для пешеходов, и автомобили, оставленные на них, создают серьезные препятствия и даже опасность для людей. Особенно страдают от этого родители с детскими колясками, пожилые граждане и маломобильные жители.

За такое нарушение правил дорожного движения владельцу транспортного средства грозит административный штраф в размере одной тысячи рублей.

Для оперативного реагирования на подобные случаи жители региона могут использовать специальный инструмент – модуль «Народный инспектор» в мобильном приложении «Добродел».

Через него можно быстро сообщить о машине, припаркованной с нарушением, направив фотоматериалы.

