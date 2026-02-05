Маленький и злой: обновленный кроссовер получил серьезную прибавку в мощности

Zeekr X 2026: рост мощности и разгон до 100 км/ч за 3.69 секунды

Пока новый флагманский Zeekr 7X собирает взгляды в салонах, его младший собрат, компактный кроссовер X, готовится к важному обновлению.

Судя по документам австралийской сертификации, для модели 2026 года готовят два варианта силовой установки: заднеприводный на 250 кВт и полноприводный, выдающий уже 365 кВт. По сути, каждый из них стал мощнее на целых 50 киловатт благодаря установке нового электромотора.

Момент тоже вырос, хоть эти цифры и не фигурируют в официальных бумагах. На китайском сайте бренда указано, что у заднеприводной версии он теперь составляет 373 Нм, а у полноприводной – 573 Нм, что на 30 Нм больше прежних значений. Интересно, что такая прибавка почти не сказалась на разгоне заднеприводной модификации: она по-прежнему, по заявлению производителя, разменивает первую сотню за 5.6 секунды. Зато полный привод стал немного резвее – 3.69 секунды вместо прежних 3.8.

Когда именно обновленная модель появится у австралийских дилеров, неизвестно. Представительство Zeekr в Австралии пока не дает комментариев на этот счет. Впрочем, кроме новой «начинки», серьезных изменений в документах не видно. За подробностями можно заглянуть на домашний рынок бренда, где рестайлинговую модель показали еще в ноябре 2025-го.

Zeekr X 2026

Что изменилось

Тогда автомобиль представили в новой экстерьерной расцветке Seattle Green и с обновленными вариантами отделки салона: черной, черно-белой и черно-оранжевой. Центральный 14.6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы теперь работает на актуальной операционной системе Zeekr OS 5.5.

Zeekr X 2026

Несмотря на то, что 7X – модель более новая и крупная, в прошлом году в Австралии она обошла X по продажам почти в два раза: 1206 единиц против 665. Любопытно, что «родственник» от Volvo, модель EX30, построенная на той же платформе, показала схожий результат, реализовав 1281 экземпляр. Вместе с электрическим минивэном 009 эти кроссоверы стали первыми моделями китайского бренда Zeekr на австралийском рынке. Напомним, компания входит в гигантский автомобильный холдинг Geely, которому также принадлежат марки Volvo, Polestar и Smart.

Zeekr X 2026

