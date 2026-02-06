#
Чем АВТОВАЗ будет удивлять Саудовскую Аравию: названы модели

На выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» представят Lada Vesta и Niva Legend

АВТОВАЗ отправил две свои модели на крупную промышленную выставку в Саудовскую Аравию. Речь об «Иннопроме», который пройдет в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. Российский автогигант планирует использовать эту площадку для диалога с бизнесом и властями Ближнего Востока, чтобы оценить перспективы работы в регионе.

На самом деле, на выставке будет два стенда с Ладами. Легендарный внедорожник Niva Legend представят на экспозиции Самарской области. А вот седан Vesta, который недавно обзавелся двухтопливной версией на метане, разместится на площадке «Ростеха» – ключевого акционера АВТОВАЗа.

Это уже не первая подобная инициатива за последние месяцы. Осенью прошлого года на «Иннопроме» в Минске компания демонстрировала три новинки: Iskra, Iskra Sport и кроссовер Azimut. Тогда в Тольятти заявляли, что таким образом подчеркивают лидерскую роль в отрасли и курс на укрепление партнерств в рамках ЕАЭС.

Кстати, в Эр-Рияд приедет и серьезная российская делегация. Среди участников – министр промышленности Антон Алиханов, его заместители, глава Российского экспортного центра Вероника Никишина и представители «Автодора». Их присутствие, по сути, показывает уровень интереса государства к развитию промышленного экспорта в новые рынки, включая саудовский.

Lada Iskra
Lada Niva Legend
Lada Vesta
Lada Azimut
Lada Iskra Sport
Ранее «За рулем» сообщал, что за последний год импорт авто в РФ резко изменился.

0