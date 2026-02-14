#
14 февраля
14 февраля
14 февраля
Новое поколение компактного HR-V вдохновлено стилем Range Rover

Новый кроссовер Honda HR-V впервые попал на шпионское фото

Появилась первая шпионская фотография, дающая представление о будущем поколении глобального компактного кроссовера Honda HR-V.

Снимок, сделанный в Японии и опубликованный ресурсом Creative 311, хотя и демонстрирует автомобиль лишь с одного ракурса и под камуфляжем, уже позволяет разглядеть серьезный сдвиг в сторону более премиального и брутального дизайна.

Мягкие округлые формы нынешней модели, судя по всему, уступят место плоским поверхностям и острым граням. Задние фонари станут угловатыми, а характерный сужающийся силуэт кузова придаст кроссоверу черты, напоминающие стиль Range Rover.

Будущая Honda CR-V
Одной из самых интригующих деталей является отсутствие традиционного заднего стеклоочистителя. Специалисты предполагают, что он может быть скрыт под спойлером и выдвигаться только по необходимости, что говорит о внимании к дизайну и аэродинамике.

При этом видимая выхлопная труба указывает – модель не станет полностью электрической. Ожидается, что новинка, дебют которой намечен на 2027 год, получит новейшую гибридную систему Honda с двумя электродвигателями, что соответствует стратегии бренда по усилению гибридной линейки.

Текущая глобальная модель HR-V
Важно отметить, что эта модель представляет собой следующее поколение именно глобальной версии HR-V, которая в Японии продается под именем Vezel.

Она отличается от более крупного кроссовера с тем же названием HR-V, предназначенного для рынка Северной Америки.

Источник:  Carscoops
Алексеева Елена
Фото:Creative 311
14.02.2026 
