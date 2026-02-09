#
Надежные моторы и ходовая — кроссовер с родословной Toyota за 1,5 млн рублей

Эксперт рассказал, почему стоит обратить внимание на Geely Emgrand X7 с пробегом

В новой статье «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев рассматривает рынок подержанных китайских кроссоверов с ценой до 1,5 млн рублей – на замену условному Кашкаю.

Кроссовер вместо Кашкая: надежные варианты до 1,5 млн рублей

Подборка состоит из предложений по среднеразмерным кроссоверам в возрасте 3-5 лет и с пробегом до 100 тысяч км. Один из интересных вариантов – это Geely Emgrand X7. Длина его кузова составляет 4540 мм, багажник вмещает 580 л. Клиренс – 160 мм, привод – только передний. У нас такие «паркетники» продавали до 2021 года, под конец – только старшую версию с двухлитровым мотором.

Сейчас цены на эти машины с пробегом весьма демократичные: в 1,5 млн рублей вписываются почти все предложения. А стоят ли они этих денег?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Атмосферные моторы 1.8 (131 л. с. – сочетается только с механикой) и 2.0 (139 л. с. – только с автоматом) – продукты модернизации тойотовских. Впрыск распределенный, топливо АИ-92, ресурс 300 тысяч км, опасных болезней нет. Механическая коробка ходит 200 тысяч км. Шестиступенчатый гидроавтомат DSI575F6, увы, к 150 тысячам км требует переборки – изнашиваются как минимум втулки и фрикционы.

Ходовая часть очень жизнестойкая. А кузов нет – коррозия на многих машинах проявлялась на второй-третий год. Электроники сравнительно мало, и это в определенном смысле хорошо – меньше хлопот. Мелких поломок немного. Вердикт: не лучший автомат, а с механикой можно брать.

Другие варианты неплохих «китайцев» в пробегом – в новой статье «За рулем»!

Иннокентий Кишкурно
09.02.2026 
