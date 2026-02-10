Российские грузовики будут производить в Африке

Евгений Терехин: В Эфиопии организуют сборку газомоторных машин КАМАЗ и ГАЗ

Ряд российских автопроизводителей готовится к выводу своей продукции на рынок Эфиопии, сообщил посол РФ в африканской стране Евгений Терехин.

Посол отметил, что правительство страны разрешает импорт электрических и газомоторных транспортных средств. Поэтому наиболее перспективной видится организация сборки машин на газомоторном топливе – в первую очередь грузовиков КАМАЗ и ГАЗ. Другим российским производителям – например, УАЗу – предстоит завершить технико-экономический анализ, чтобы выйти на рынок с конкурентоспособным продуктом, объяснил Терехин.

«Мы понимаем, что время – критический фактор, и работаем над тем, чтобы наши сборочные линии заработали в Эфиопии одними из первых в этом новом сегменте», – подчеркнул посол.

По словам Терехина, отмена в Эфиопии налоговых обременений на газомоторный транспорт в октябре прошлого года стала важным стимулом в этом направлении и создала окно возможностей – особенно на фоне того, что конкуренты возможный спрос на такие машины удовлетворить не могут.

Напомним, КАМАЗ проявлял интерес к организации сборки в Эфиопии еще в 2023 году. АВТОВАЗ также планировал собирать свою линейку, включая электромобили – с прицелом на поставки в Кению, Сомали и другие страны.

