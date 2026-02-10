#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Российские грузовики будут производить в Африке

Евгений Терехин: В Эфиопии организуют сборку газомоторных машин КАМАЗ и ГАЗ

Ряд российских автопроизводителей готовится к выводу своей продукции на рынок Эфиопии, сообщил посол РФ в африканской стране Евгений Терехин.

Рекомендуем
В России начали выпускать тягач для тяжелых условий

Посол отметил, что правительство страны разрешает импорт электрических и газомоторных транспортных средств. Поэтому наиболее перспективной видится организация сборки машин на газомоторном топливе – в первую очередь грузовиков КАМАЗ и ГАЗ. Другим российским производителям – например, УАЗу – предстоит завершить технико-экономический анализ, чтобы выйти на рынок с конкурентоспособным продуктом, объяснил Терехин.

«Мы понимаем, что время – критический фактор, и работаем над тем, чтобы наши сборочные линии заработали в Эфиопии одними из первых в этом новом сегменте», – подчеркнул посол.

По словам Терехина, отмена в Эфиопии налоговых обременений на газомоторный транспорт в октябре прошлого года стала важным стимулом в этом направлении и создала окно возможностей – особенно на фоне того, что конкуренты возможный спрос на такие машины удовлетворить не могут.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Напомним, КАМАЗ проявлял интерес к организации сборки в Эфиопии еще в 2023 году. АВТОВАЗ также планировал собирать свою линейку, включая электромобили – с прицелом на поставки в Кению, Сомали и другие страны.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 93
10.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0