Закон о локализации такси — водители начнут уходить?

Эксперт Шкуматов: регионы РФ могут столкнуться с увольнениями таксистов

В ближайшие недели должен появиться обновленный список локализованных автомобилей-такси. Чем реформа может обернутся для регионов, рассказал автоэксперт Петр Шкуматов.

Как известно, предварительный перечень включал более 20 моделей от российских брендов Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич, а в 2026 году, как ожидается, в него войдут производимые в России Haval, Tenet и машины с завода «Автотор». В будущем могут добавиться новые марки – по мере выполнения автопроизводителями условий по локализации и специальным инвестиционным контрактам (СПИК).

1 марта 2026 года закон о локализации автомобилей для такси вступает в силу. Везде ли этот момент пройдет гладко?

Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов»:

– В столицах заметнее парки и популярна арендная схема работы, а в регионах рынок почти целиком держится на людях, для которых перевозки – это не профессия, а подработка. В отдельных субъектах доля таких водителей, по оценкам участников отрасли, доходит до 80%. Это значит, что любая реформа, которая требует купить новую машину «специально для такси», фактически обращена к модели рынка, которой в регионах просто нет.

Подработчик-самозанятый не мыслит категориями автопарка. У него уже есть личный автомобиль, на котором он возит семью, ездит на работу, решает бытовые задачи. Такси встраивается в эту жизнь как дополнительный доход от машины, а не как отдельный бизнес-проект.

Поэтому ожидание, что сотни тысяч частников начнут менять свои машины ради сохранения доступа к реестру, выглядит несколько оторванным от реальности. Большинство не станет входить в лизинг, не будет брать кредит и не будет ждать окупаемости несколько лет. Они просто уйдут.

Отметим, что таксисты-частники действительно не должны будут массово менять личные иномарки на что-то новое и локализованное. В декабре 2025 года Госдума разрешила самозанятым в сфере такси управлять своими автомобилями без строгой необходимости перехода на машины отечественного производства. Но квота нелокализованных машин – 25%, и такая логика может создать напряжение, отмечает эксперт.

