Стойкий кузов и зимние опции — представлен новый кроссовер для России

Changan CS35Max третьего поколения выходит в Россию с новым двигателем NE1.5T

Китайский автопроизводитель Changan официально представил в России третье поколение своего компактного кроссовера CS35Max. Машина, популярная у себя на родине, приехала к нам с серьёзными изменениями: она стала крупнее, получила свежий турбомотор и целый набор опций для нашего климата.

Changan CS35Max

Габариты нового CS35Max заметно подросли. Длина увеличилась на 21 сантиметр, ширина – на 35 миллиметров, а расстояние между осями – на 110 мм. По словам представителей бренда, это не только добавило пространства внутри салона, но и улучшило устойчивость автомобиля на дороге. Подвеска сзади теперь независимая многорычажная.

Под капотом у новинки – бензиновый турбированный двигатель NE1.5T Blue Core объёмом 1.5 литра. Работает он в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Конкретную мощность в компании не раскрывают, зато обещают хорошую динамику разгона и скромный аппетит у мотора.

Changan CS35Max

Для российского покупателя особенно важен полный «зимний пакет». В него входят обогревы руля, всех сидений, форсунок стеклоомывателя, а также лобового, заднего и боковых стёкол. Кузов получил усиленное антикоррозийное покрытие. Из интересных опций – электропривод крышки багажника, штатный видеорегистратор и система камер с обзором на 540 градусов, которая умеет показывать пространство под днищем.

Интерьер Changan CS35Max

Инженеры поработали и над комфортом. Виброизоляцию кузова улучшили на 50%, а по всему автомобилю добавили 115 элементов для подавления шума. В списке оснащения также значатся новые режимы движения «Снег» и «Трек».

«Стиль и динамика – вот ДНК нового Changan CS35Max. Эта модель была создана для тех, кто ценит яркий дизайн, передовые технологии и уверенность в каждом городском маршруте», – прокомментировали в пресс-службе бренда.

Точные цены, список комплектаций и дату начала продаж пока не называют, но ожидается, что кроссовер появится у дилеров в самое ближайшее время. Ранее Changan анонсировала, что к 2026 году выведет на наш рынок пять новых моделей, включая эту.

