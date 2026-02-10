#
Хорошо знакомую Skoda продают в РФ дешевле Москвича и новой Весты

Skoda Octavia Pro из Китая доступна в России по цене от 1,8 млн рублей

Skoda Octavia Pro, легендарная модель, больше двух десятилетий официально продававшаяся в России, теперь возвращается, но в необычном обличье. Это удлиненная версия, изначально созданная для Китая, и ее уже можно купить у нас – как под заказ, так и из наличия. Цены, по данным издания «Автоновости дня», начинаются с 1,8 млн рублей. Для сравнения, даже базовый Москвич 6 2024 года стоит от 2 237 000 рублей.

Skoda Octavia Pro
Skoda Octavia Pro

Новая версия самой доступной Лады — просторная и практичная

Самые доступные предложения сейчас во Владивостоке: там за 1,8-1,89 млн рублей готовы привезти фиолетовые лифтбеки. Судя по фото, у этих машин уже есть кожаный салон, цифровая приборка, большой медиаэкран, электронный ручник с AutoHold, мультируль, ключ-карта и люк.

В других городах ситуация иная. В Новосибирске минимальная цена заказа – 2,2 млн, в Красноярске – 2,31 млн, а в Петербурге – от 2,4 млн рублей. Еще дороже обойдется заказ в Краснодаре, Самаре, Москве или Оренбурге.

При этом десятки машин уже ждут покупателей в салонах по всей стране. Правда, цены на них заметно выше. Например, в Оренбурге за базовую версию с аналоговыми приборами и маленьким экраном просят 2,85-2,93 млн. В Чебоксарах машину с цифровой панелью продают за 2,99 млн, а в Нижнекамске и Набережных Челнах – уже за 3,1 млн рублей.

Дороже всего Octavia Pro в наличии стоит в центральных регионах: от 3,179 млн в Воронеже, от 3,2 млн в Казани и Екатеринбурге. В Москве за готовый, растаможенный лифтбек нужно отдать минимум 3,25 млн рублей. Есть предложения и в Пензе, Рязани, Краснодаре, Твери, Красноярске, Перми, Симферополе. В Петербурге в продаже числится больше десятка машин, причем некоторые оценили в 3,8 млн рублей.

Интерьер Skoda Octavia Pro
Интерьер Skoda Octavia Pro

Все эти автомобили технически одинаковы. Под капотом – знакомый 1,4-литровый турбомотор TSI на 150 л. с. в паре с роботизированной коробкой DSG на семь ступеней, привод передний. Багажник, в зависимости от сложения спинок заднего дивана, вмещает от 528 до 1482 литров.

Робот, помпа, подвеска — все проблемы Шкоды Октавии с пробегом

Версия Pro отличается от привычной европейской Octavia. Колесная база у нее длиннее на 44 мм (итого 2730 мм), дизайн переднего бампера более агрессивный, как у спортивной RS. Фары другие – без встроенных дневных ходовых огней и с более узкими блоками. Зато экран медиасистемы увеличен с 10 до 12,1 дюйма.

Ранее «За рулем» сообщал, что ГАЗель стала лидером среди популярных LCV на вторичном рынке.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 4846
10.02.2026 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+13