Бензин дорожает быстрее других товаров: что с ценами

Росстат: цены на бензин в РФ выросли с начала года на 1,42%

Цены на бензин в России продолжают расти, хотя и небольшими темпами. По данным Росстата, за неделю с 27 января по 2 февраля они прибавили 0,11%. Это уже третья неделя подряд, когда топливо дорожает, причем предыдущие приросты были на уровне 0,01% и 0,12%.

Если же смотреть с начала года, то за месяц с небольшим бензин подорожал уже на 1,42%. Для сравнения, общая инфляция за тот же период составила 2,11%, то есть рост цен на топливо отстает от общего уровня, но всё равно заметен.

Средние цены по стране

На 2 февраля средняя стоимость литра бензина по России составляла 65,65 рубля. Если разбить по маркам, то АИ-92 стоил 62,11 рубля, более популярный АИ-95 – 67,55 рубля, а премиальный АИ-98 достиг отметки в 91,06 рубля за литр.

Ситуация с дизельным топливом

Дизель тоже не стоит на месте, хотя его рост в последнюю неделю был почти незаметным – всего 0,01%. За предыдущие семь дней он подорожал на 0,03%, а еще неделей ранее – на 0,11%. С начала года дизтопливо прибавило в цене 1,45%, что даже немного больше, чем у бензина. Его средняя цена на отчетную дату составляла 77,33 рубля за литр.

Контекст прошлых лет

Вообще, если оглянуться назад, становится ясно, что топливо в последние годы стабильно дорожает быстрее, чем другие товары. В 2025 году рост цен на бензин составил 10,78%, что почти в два раза превысило общую инфляцию, которая закончила год на уровне 5,59%. Годом ранее, в 2024-м, бензин подорожал на 11,13% при инфляции в 9,52%. Так что нынешний, пока еще скромный рост – это просто продолжение долгосрочного тренда.

