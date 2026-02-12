#
Цифровая маркировка «Честный знак» на заводе «Газпромнефть-СМ» получила высокую оценку

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев посетил Московский завод «Газпромнефть – Смазочные материалы», где ознакомился с работой системы цифровой маркировки товаров.

Предприятие одним из первых в отрасли перешло на обязательную маркировку автомобильных масел в рамках государственной системы «Честный знак».

Национальная система цифровой прослеживаемости товаров, инициированная Минпромторгом РФ, поэтапно внедряется для различных категорий продукции. Теперь каждая канистра автомобильного масла «Газпромнефть-СМ» имеет уникальный код, который содержит полную информацию о происхождении товара. Потребитель может отсканировать его через мобильное приложение «Честный знак» или портал «Госуслуги» и убедиться в легальности продукции, а также проследить весь ее путь от производства до прилавка.

«Для нас принципиально важно не просто соответствовать ожиданиям отрасли, а формировать ее стандарты. Это касается как совершенствования рецептур, так и внедрения передовых цифровых решений. Наш подход направлен на комплексное повышение уровня доверия потребителей, поэтому мы одними из первых поддержали эту инициативу», — отметил генеральный директор «Газпромнефть – Смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Завод во Фрязино является одной из ключевых производственных площадок компании, выпуская широкую линейку смазочных материалов, в том числе для автомобильной отрасли. На территории предприятия также работает собственный научно-исследовательский центр, занимающийся разработкой новых рецептур.


Глава Фрязино Дмитрий Воробьев подчеркнул роль предприятия для развития наукограда:

«Это не только одна из крупнейших производственных площадок, обеспечивающих ключевые отрасли страны, но и центр, создающий высокотехнологичные рабочие места и укрепляющий научный и кадровый потенциал Фрязино».

Отметим, что помимо автомобильных масел, система цифровой маркировки на сегодняшний день действует для ряда других товаров, включая шины и другие категории.

«За рулем»
Фото:Евгений Михайлов
Количество просмотров 44
12.02.2026 
Фото:Евгений Михайлов
0