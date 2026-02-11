В России появился новый «японец» дешевле Лады: подробности

В РФ начались продажи новых седанов Mitsubishi Attrage от 1,47 млн рублей

На российском рынке Mitsubishi Attrage теперь можно купить через частных импортеров и специализированные компании. Цены на этот компактный седан начинаются от 1 миллиона 470 тысяч рублей. Для многих покупателей такая цифра может стать приятным сюрпризом, ведь даже новая Lada Iskra с вариатором в базе оценивается дилерами минимум в 1,497 млн, а Granta Sport – от 1,521 млн рублей.

Самые доступные предложения, как часто бывает, сосредоточены на Дальнем Востоке. Например, одна из фирм во Владивостоке готова привезти под заказ Attrage в комплектации GLX за ту самую стартовую сумму. За эти деньги покупатель получает не только сам автомобиль, но и кондиционер, мультимедиасистему с сенсорным экраном и Bluetooth, круиз-контроль, а также литые диски. Правда, точно такой же седан, но в другом цвете, эта же компания оценивает уже в 1,6 млн.

Предложения в других регионах

В Екатеринбурге сразу три новых Attrage из наличия продают по 1,7 млн рублей каждый. В их оснащение, помимо прочего, входят кожаная отделка руля, подогрев сидений, камера заднего вида и датчики давления в шинах. В придачу к машине продавец предлагает резиновые коврики и комплект зимней шипованной резины. Ещё один вариант доступен в Новосибирске – за 1,892 млн рублей компания обещает привезти серебристый седан в комплектации GLX.

Под капотом у всех импортируемых Attrage стоит один и тот же силовой агрегат: бензиновый 1,2-литровый двигатель мощностью 80 л. с. с цепным приводом ГРМ. Он работает в паре с вариатором, обеспечивая скромный средний расход топлива – около 4,8-4,9 литра на сотню в смешанном цикле. Правда, есть нюанс: для заправки рекомендован только 95-й бензин.

Mitsubishi Attrage

Кстати, Attrage – не единственная модель Mitsubishi, которая вновь появилась в России через параллельный импорт. Ранее стало известно о поставках компактвэна Xpander и его кросс-версии Xpander Cross из ОАЭ. Заинтересовать российских покупателей они могут семиместным салоном и оцинкованным кузовом, а минимальная цена на классифайдах начинается от 2,26 млн рублей.

Mitsubishi Attrage

