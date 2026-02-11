#
Ходовая в сугробе: что сломалось в машинах москвичей после рекордных снегопадов

Никита Родионов: морозы традиционно обостряют проблемы с электрикой в авто

Аномальные снегопады и последовавшие за ними морозы обернулись для столичных водителей не только многочасовыми пробками, но и внезапными поломками.

Спрос на автосервисы в Москве и области резко вырос, причем пик визитов пришелся на выходные дни: 31 января машин на СТО было на 9% больше, чем год назад, и на 45% больше, чем днем ранее.

По данным техдиректора сети автосервисов Fit Service Никиты Родионова, средний чек на ремонт в столичном регионе за последние две недели подскочил до 22 160 рублей – это почти на треть выше прошлогоднего. Пик звонков в контакт-центр пришелся на конец января, и темы обращений быстро обнажили слабые места машин, не привыкших к таким погодным качелям.

Глубокий снег и ледяная колея больнее всего бьют по ходовой: под сугробами легко проморгать яму или бордюр, отчего страдают амортизаторы, шаровые и защита мотора. На морозе пластик и резина дубеют, и даже безобидный наезд на сугроб оборачивается трещинами в подвеске или кузове. Резкое похолодание сгущает масло, антифриз и тормозную жидкость, нагружая двигатель, коробку и гидроусилитель – особенно если техжидкости давно не меняли.

Морозы также традиционно обостряют проблемы с электрикой: емкость аккумулятора падает быстрее обычного, а скрытые дефекты проводки и датчиков дают о себе знать сбоями и ошибками на панели приборов. В списке самых частых услуг последних двух недель – диагностика ходовой части и двигателя, замена масел, фильтров, свечей и охлаждающей жидкости, а также поиск неисправностей в электронных системах.

Причем, как отмечают в сервисах, многие поломки не были фатальными — они просто ждали подходящего момента, чтобы проявиться.

Источник:  «Российская газета»
