Новая модификация УАЗ Хантер появилась в России
Официальный Telegram-канал Ульяновского автозавода показал новую модификацию легендарного внедорожника Хантер. На этот раз машина получила сугубо утилитарное назначение: она создана для вывоза пострадавших с поля боя.
Конструкция радикально переработана. Вместо привычного металлического кузова у модели появился тентовый верх, а задний борт и вовсе отсутствует. Такая компоновка, по сути, превращает автомобиль в медицинский транспорт для эвакуации раненых. Завод не стал скрывать назначение данной спецверсии, прямо указав на это в своем сообщении.
Примечательно, что базовый Хантер, на котором основана новинка, выпускается с 1972 года.
Несмотря на почтенный возраст платформы, ее продолжают адаптировать под актуальные задачи. Публикация в Telegram стала первым официальным анонсом модификации, технические детали и планы по выпуску пока не раскрываются.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер может вернуться в Россию.
