#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mercedes-Benz SEC (C126) от Renntech
14 февраля
Тюнеры возродили культовый Мерседес и оснастили его мотором от суперкара
Renntech выпустил рестомод Mercedes SEC V12...
Выяснилось, что будет определять ценовую политику на автозапчасти в 2028 году
14 февраля
Выяснилось, что будет определять ценовую политику на автозапчасти в 2028 году
Эксперт Кирилл Арзамазов: Ожидается стабильный...
Эта технология позволит электромобилям намного дольше работать на морозе
14 февраля
Эта технология позволит электромобилям намного дольше работать на морозе
Changan Nevo A06 — первый серийный...

Новая модификация УАЗ Хантер появилась в России

УАЗ представил новую версию Хантера с тентовым верхом для эвакуации раненых

Официальный Telegram-канал Ульяновского автозавода показал новую модификацию легендарного внедорожника Хантер. На этот раз машина получила сугубо утилитарное назначение: она создана для вывоза пострадавших с поля боя.

УАЗ Хантер
УАЗ Хантер

Рекомендуем
Льготный утильсбор и скидки: откуда и какие машины выгодно везти в Россию

Конструкция радикально переработана. Вместо привычного металлического кузова у модели появился тентовый верх, а задний борт и вовсе отсутствует. Такая компоновка, по сути, превращает автомобиль в медицинский транспорт для эвакуации раненых. Завод не стал скрывать назначение данной спецверсии, прямо указав на это в своем сообщении.

Примечательно, что базовый Хантер, на котором основана новинка, выпускается с 1972 года.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Несмотря на почтенный возраст платформы, ее продолжают адаптировать под актуальные задачи. Публикация в Telegram стала первым официальным анонсом модификации, технические детали и планы по выпуску пока не раскрываются.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер может вернуться в Россию.

УАЗ Хантер
УАЗ Хантер
УАЗ Хантер
УАЗ Хантер
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Телеграм-канал УАЗ
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:УАЗ
Количество просмотров 23
14.02.2026 
Фото:УАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ Hunter (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Hunter  2014
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
Недостатки:
дорогой при покупке
Комментарий:
нет
+3