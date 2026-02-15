#
У марки BMW появился премиальный суббренд — вот что известно

Тюнинг-бренд Alpina стал собственностью BMW — компания показала логотип

Марка BMW показала обновленный логотип своего нового премиального суббренда.

Как известно, в январе тюнинг-ателье Alpina (не путать с Alpine, подразделением Renault) перешло в собственность BMW – компания из Мюнхена перевела прославленную тюнинг-марку в статус собственного премиального суббренда. Схема известная: подобное когда-то случилось, в частности, в отношениях AMG и Mercedes-Benz. Точно такая же «связка» есть и у BMW с Alpina, которая десятилетиями специализируется именно на доработке баварских машин.

Показанный логотип – фактически переосмысление прежнего знака Alpina с учетом современных тенденций к упрощению и монохромности, но с сохранением свойственных прежнему лого схематичных изображений корпуса дроссельной заслонки и коленвала.

Планы по каким-то конкретным разработкам BMW-Alpina пока не разглашаются. В этой связи особенно интересно, как новоявленный суббренд будет «делить территорию» с заводским М-подразделением, занимающимся выпуском «заряженных» версий. Да, Alpina вроде бы заявлена как «уход в премиум», а не в «спорт», но все же у этого тюнинг-ателье богатый опыт именно постройки машин с движками куда более мощными, нежели сток... Или теперь речь о совсем самостоятельной линейке?

Источник:  Запах новой машины
Иннокентий Кишкурно
15.02.2026 
