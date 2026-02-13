Компания BMW запретила экспорт машин из КНР в Россию: названы последствия

Эксперт Иванов рассказал, чем обернется для РФ запрет на поставки BMW из Китая

Немецкий автоконцерн BMW официально подтвердил, что его машины попадают в Россию через серые схемы, но теперь решил с этим бороться. Компания прямо запретила своему китайскому подразделению поставлять автомобили на наш рынок. По сути, это попытка перекрыть один из ключевых каналов параллельного импорта.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что такое решение почти наверняка ударит по доступности бренда.

Комментарий специалиста

Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф»:

– Данный бренд – один из самых популярных среди параллельного и альтернативного импорта. Если такая ситуация возникнет и поставки машины марки BMW сократятся, то на рынке возникнет дефицит, что неминуемо приведет к увеличению стоимости этих авто. Мы, конечно, внимательно будем наблюдать за развитием событий.

Причем спрос на немецкие машины в России остается стабильно высоким. По итогам прошлого года продажи BMW у нас выросли на 42%, достигнув отметки в 16 742 автомобиля. Бренд прочно вошел в число самых востребованных марок, которые не представлены здесь официально. Вот и возникает вопрос: почему концерн решил ужесточить политику именно сейчас, а не годом раньше?

Причины и ближайшие перспективы

Иванов видит причину как раз в этом устойчивом покупательском интересе, который, видимо, стал слишком заметным. Высокие продажи привлекли внимание головного офиса, и теперь компания пытается взять под контроль ситуацию, которую ранее предпочитала игнорировать. Правда, к каким именно практическим шагам приведут эти ограничения, пока неясно.

Эксперт не исключает, что последствия мы ощутим довольно быстро. Рынок параллельного импорта динамичен, и перекрытие одного канала обычно ведет к перераспределению потоков, а часто – и к увеличению конечной стоимости для покупателя. В общем-то, дилерам и автовладельцам стоит готовиться к новым изменениям на рынке премиальных автомобилей.

