Volkswagen Atlas 2027 обновили и готовят к премьере

Обновленный кроссовер Atlas 2027 покажут в апреле на автосалоне в Нью-Йорке

Немецкий автогигант Volkswagen подогревает интерес публики к премьере апреля: в Сети появились первые фото в камуфляже обновленного кроссовера Atlas 2027 модельного года.

Несмотря на то, что новинка является одним из бестселлеров марки в США, компания выбрала довольно скромную стратегию намеков, оставляя главные сюрпризы на официальный дебют.

И все же главная интрига раскрыта – американский «тяжеловес» окажется практически зеркальным отражением прошлогоднего китайского Teramont Pro. Кстати, в России Volkswagen Atlas был известен как Teramont.

При сохранении прежней колесной базы в 298 см инженеры полностью обновили кузовные панели, и лишь крыша осталась неизменной. Судя по тизерам, Atlas обзаведется массивной разделенной решеткой радиатора, хищными С-образными светодиодными фарами и агрессивными вертикальными воздухозаборниками, которые придают ему еще более внушительный вид.

В топовой версии этот агрегат способен выдавать 268 л.с. и внушительный крутящий момент. Автомобиль построят на современной платформе MQB Evo, а в салоне, вероятно, появится цифровая панель с отдельным дисплеем для переднего пассажира, как у восточного родственника.

Полностью рассекретить внедорожник обещают уже в апреле на автосалоне в Нью-Йорке (пройдет с 3 по 12 апреля).

