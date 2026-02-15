BMW запретила экспортировать свои машины в Россию из Китая

Reuters: BMW приказала своему китайскому филиалу блокировать поставки машин в РФ

Немецкий концерн BMW официально потребовал от своего китайского подразделения жёстко пресекать любые попытки отгрузки автомобилей в Россию. Об этом пишет Reuters, получившее соответствующее заявление компании. В BMW прямо заявили, что если машины и попадут на российский рынок через схему параллельного импорта, то это произойдёт без их ведома и против их воли.

Однако на практике ситуация выглядит иначе. Как рассказал изданию один из дилеров во Владивостоке, его фирма не занимается прямыми продажами санкционных иномарок. Вместо этого они выкупают нужные модели у китайских поставщиков под конкретные заказы клиентов. По его словам, цепочка выстроена через множество посредников.

Данные агентства «Автостат», на которые ссылается Reuters, подтверждают масштаб явления. Из Китая в Россию продолжают поступать тысячи автомобилей. Речь идёт о западных и японских брендах, которые собирают на китайских заводах, а затем регистрируют уже в РФ. Количество таких регистраций стабильно увеличивается.

Причём рост весьма существенный. По оценкам «Автостата», с 2023 года число машин китайского производства, но под санкционными брендами, зарегистрированных в России, выросло более чем в два раза. На них сейчас приходится почти половина всех проданных в 2025 году в РФ автомобилей марок, попавших под ограничения. Ранее некоторые аналитики уже прогнозировали, что доля автомобилей, связанных с Китаем, на российском рынке будет только расти.

