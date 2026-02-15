Subaru возьмет новинку от Toyota за основу своего нового семейного кроссовера

Subaru анонсировала новый трёхрядный электрокроссовер на платформе Toyota bZ4X

Новый трёхрядный электромобиль Subaru, который сейчас разрабатывается на основе Toyota bZ4X, по сути, станет близнецом будущего электрического Highlander. По данным китайских СМИ, его дебют намечен на 2026 год.

Новый электрокроссовер Subaru

Главная задача инженеров – не просто скопировать «донора», а придать машине собственный характер. Скорее всего, изменения коснутся дизайна кузова и элементов интерьера. Есть даже мнение, что кроссовер сделают более брутальным, с акцентом на внедорожный стиль, чтобы он чётко отличался от своего японского собрата.

При этом ключевые преимущества платформы Subaru сохранит. Речь идёт о внушительных размерах и очень просторном салоне, который, как ожидается, получит трёхрядную компоновку на шесть мест по схеме 2+2+2. Панорамная стеклянная крыша должна добавить ощущения простора. Внутри всё будет подчинено канонам современного минимализма: вместо множества кнопок – крупные цифровые экраны перед водителем и по центру консоли.

Новый электрокроссовер Subaru

Техническая начинка, включая силовую установку и тяговую батарею, тоже перекочует с Toyota. Если эти прогнозы верны, то электрокроссовер Subaru сможет выдавать около 343 лошадиных сил. Запас хода по китайскому циклу CLTC обещает быть на уровне 515 километров.

Для Subaru этот проект – стратегически важный шаг. Вместо долгой и дорогой самостоятельной разработки бренд использует готовую и проверенную платформу партнёра. Такой подход позволит быстро занять место в перспективном, но уже конкурентном сегменте больших семейных электромобилей.

