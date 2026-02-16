Автопроизводители снова подняли цены: на какие модели теперь копить больше

«Автостат»: Livan, Belgee и Jetour повысили цены на новые авто в РФ в феврале

Цены на новые автомобили в России продолжили расти в первой половине февраля.

Согласно мониторингу «Цены Авто», который цитирует агентство «Автостат», сразу три бренда пересмотрели свои прайс-листы.

Наиболее заметно подорожала вся линейка Livan. Каждая модель прибавила ровно 200 тысяч рублей. Кроссовер X3 Pro, например, теперь обойдется покупателю в 1 869 900 рублей, что на целых 12% выше прежней стоимости. Цена на X6 Pro выросла чуть меньше - на 9,3-9,8%, установившись в коридоре от 2,244 до 2,354 млн рублей. Седан S6 Pro подорожал сильнее, на 10,1-10,6%, и теперь оценивается в сумму от 2,084 до 2,174 млн.

Ситуация с белорусским Belgee выглядит скромнее. Производитель увеличил стоимость только полноприводных модификаций кроссовера X70, и всего на 20 тысяч рублей. В процентном выражении это мизерные 0,7%. После корректировки такие машины будут стоить от 2 806 990 до 3 081 990 рублей.

Китайский Jetour изменил цены на кроссовер T2, но не на все версии. Подорожание на 100 тыс.руб. затронуло лишь комплектации Expedition и Discovery, причем как образцы 2024, так и 2025 года выпуска. В результате Expedition теперь стоит 4,349 млн рублей (плюс 2,4%), а Discovery - 4,549 млн (плюс 2,2%). Кстати, если брать точно такие же комплектации, но уже 2026 года выпуска, то их цена изначально установлена еще на 100 тысяч выше.

По словам Виктора Пушкарева из агентства «Автостат», ключевыми факторами влияния на авторынок останутся утильсбор, ключевая ставка, курсы валют и инфляция. Эксперт пояснил, что повышение утильсбора с 1 января неизбежно вызвало рост цен, тогда как влияние прочих факторов будет зависеть от того, в какую сторону они изменятся в течение года.

