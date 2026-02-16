Российский бренд начал подготовку к выпуску обновленной модели: подробности

Компания Aurus объявила о модернизации завода в Елабуге

Компания Aurus сообщила, что на ее елабужском заводе сейчас идет плановая модернизация.

По сути, производственные операции обновляют в рамках общего графика индустриализации и параллельно площадку готовят к выпуску обновленной версии автомобиля.

Об этом производитель написал в своем Telegram-канале. Там же подчеркнули, что годовой план на 2026-й выполняется без сбоев – все идет по установленным срокам и ранее заявленным показателям.

Как только все необходимые работы будут завершены, завод вернется к обычному режиму функционирования. При этом в компании заверили, что абсолютно все социальные обязательства перед сотрудниками будут исполнены полностью.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что эпоха мощных бензиновых седанов Audi S6 подошла к концу.