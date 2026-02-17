С каким мотором лучше взять подержанный Peugeot 3008, чтобы не прогадать

#
«Стеклянные глаза» и провалы в памяти: как распознать смертельную усталость за рулем
17 февраля
«Стеклянные глаза» и провалы в памяти: как распознать смертельную усталость за рулем
Чтобы понять, насколько модель «ходовая», аналитики часто смотрят на кривую падения цены. Для чистоты эксперимента обычно берут машины одного возраста.

Эта методика, конечно, не лишена недостатков (она не учитывает смену поколений и рыночные катаклизмы), но общую картину дает. Например, легендарная Honda CR-V за 10 лет расстается лишь с 44% своей первоначальной стоимости, а BMW X5, напротив, рекордсмен по амортизации и теряет три четверти цены за тот же срок.

Когда смотришь на Peugeot 3008 тех же лет, сложно сразу понять, почему он не в лидерах продаж. Дизайн до сих пор выглядит свежо и оригинально, особенно у второго поколения с его футуристичной панелью i-Cockpit. Клиренс – почти 200 мм. Да и с коробками передач порядок: здесь устанавливают надежные гидромеханические автоматы Aisin (модели TF-70SC и TF-82SC), которые славятся своим ресурсом.

Peugeot 3008
Peugeot 3008

Средний ценник на такой автомобиль сегодня колеблется около отметки в 1,7 млн рублей. Бензиновые версии можно найти дешевле, дизельные будут дороже. Пробег, как правило, уже подкатывает к 135 тыс. км.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Неликвидом 3008-й является по двум причинам.

Первая – непопулярная марка. При выборе подходящего кроссовера на вторичке мало кому приходит в голову искать именно Peugeot.

Вторая – чудовищная репутация моторов 1.6 семейства EP6, особенно 150-сильной турбоверсии. А ровно половина 3008-х на вторичке оснащены именно ими.

В дизельном же варианте Peugeot 3008 вполне достоин рассмотрения.

Peugeot 3008

О других компактных кроссоверах с пробегом, которые продаются хуже других, читайте здесь.

Алексеева Елена
Фото:Peugeot и «За рулем»
Отзывы о Peugeot 3008 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Peugeot 3008  2010
/ срок владения: более 5 лет
Недостатки:
Машину лишили полезной и удобной "изюминки" - заднего откидного борта
Комментарий:
Машину лишили полезной и удобной "изюминки" - заднего откидного борта
+4