С каким мотором лучше взять подержанный Peugeot 3008, чтобы не прогадать

Эксперт Зиновьев рассказал о недостатках Peugeot 3008 с пробегом

Чтобы понять, насколько модель «ходовая», аналитики часто смотрят на кривую падения цены. Для чистоты эксперимента обычно берут машины одного возраста.

Эта методика, конечно, не лишена недостатков (она не учитывает смену поколений и рыночные катаклизмы), но общую картину дает. Например, легендарная Honda CR-V за 10 лет расстается лишь с 44% своей первоначальной стоимости, а BMW X5, напротив, рекордсмен по амортизации и теряет три четверти цены за тот же срок.

Когда смотришь на Peugeot 3008 тех же лет, сложно сразу понять, почему он не в лидерах продаж. Дизайн до сих пор выглядит свежо и оригинально, особенно у второго поколения с его футуристичной панелью i-Cockpit. Клиренс – почти 200 мм. Да и с коробками передач порядок: здесь устанавливают надежные гидромеханические автоматы Aisin (модели TF-70SC и TF-82SC), которые славятся своим ресурсом.

Peugeot 3008

Средний ценник на такой автомобиль сегодня колеблется около отметки в 1,7 млн рублей. Бензиновые версии можно найти дешевле, дизельные будут дороже. Пробег, как правило, уже подкатывает к 135 тыс. км.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Неликвидом 3008-й является по двум причинам.

Первая – непопулярная марка. При выборе подходящего кроссовера на вторичке мало кому приходит в голову искать именно Peugeot.

Вторая – чудовищная репутация моторов 1.6 семейства EP6, особенно 150-сильной турбоверсии. А ровно половина 3008-х на вторичке оснащены именно ими.

В дизельном же варианте Peugeot 3008 вполне достоин рассмотрения.

Peugeot 3008

О других компактных кроссоверах с пробегом, которые продаются хуже других, читайте здесь.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»